自疫情嚴重國家入境北京均需隔離14天 19:592020/03/03 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京市政府副秘書長陳蓓。（取自鳳凰網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京調整境外人員入境隔離政策！3日的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會，北京市政府副秘書長陳蓓表示，凡是自南韓、義大利、伊朗、日本等疫情嚴重國家經北京口岸入境者，均需居家或集中隔離14天。 陳蓓進一步說明，若中轉赴外地，嚴格按當地規定做好防疫工作；若目的地為北京，不論中國人或外國人，均需實行隔離觀察。在北京有固定居所者，納入社區防控體系，居家隔離觀察14天；無固定居所者，安排在指定賓館集中醫學觀察14天；對外交人員，體溫檢測合格者，則按照有關外交人員管理辦法執行。 (旺報 ) #北京 #隔離 #人員 #疫情 #觀察 也許您會感興趣 推薦閱讀 北韓隔離380外人 駐朝使節快抓狂 04:092020/02/28 焦點新聞 檢疫隔離上千人 彰投設關懷中心 04:102020/02/28 地方新聞 疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困 04:092020/02/29 全球財經 基市居家檢疫關懷中心 周日啟動 04:102020/02/29 地方新聞 韓國居家隔離包吃這些！台韓PK這縣市勝了 23:422020/02/29 娛樂 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 男瞎扯疫情失控 宜警迅速逮人 04:092020/03/01 社會新聞 肺炎引人心慌 民眾焦慮求診比例增 17:182020/03/01 生活 濃情化不開 旅日情侶堅搬來與男友隔離竟獲准 13:052020/03/02 生活 情侶隔離難捨 戶籍不同准同住 04:102020/03/03 地方新聞 兩岸熱門新聞 孫楊遭禁賽 國際泳聯考慮將其金牌判給霍頓 - 時政 美加澳搶購衛生紙食品 狂訂Costco末日套餐 - 時政 比菜價還低！大陸機票出現拋售潮 - 兩岸 冒寒風排隊搶口罩 韓民眾：聽說台灣用健保卡 - 兩岸 陳明通靈活操盤 把兩岸從懸崖邊推回 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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