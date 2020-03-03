北京調整境外人員入境隔離政策！3日的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會，北京市政府副秘書長陳蓓表示，凡是自南韓、義大利、伊朗、日本等疫情嚴重國家經北京口岸入境者，均需居家或集中隔離14天。

陳蓓進一步說明，若中轉赴外地，嚴格按當地規定做好防疫工作；若目的地為北京，不論中國人或外國人，均需實行隔離觀察。在北京有固定居所者，納入社區防控體系，居家隔離觀察14天；無固定居所者，安排在指定賓館集中醫學觀察14天；對外交人員，體溫檢測合格者，則按照有關外交人員管理辦法執行。

(旺報 )