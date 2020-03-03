澎湖》2020年3月2日 澎湖 ▲澎湖縣政府宣布今年泳渡澎湖灣活動也延期。（陳可文攝）

陳可文／澎湖報導

新冠肺炎疫情持續悶燒，澎湖觀光大受衝擊，繼2020澎湖海上花火節、國際澎湖灣燈光節兩大觀光盛事喊卡，3日縣府再宣布泳渡澎湖灣、端午節龍舟賽等也全都延期。

觀光是澎湖經濟命脈，最具指標性的夏天海上花火節與秋天澎湖灣燈光節帶動了數十萬觀光人潮，如今雙雙延期，一下子打亂了澎湖整個旅遊生機。

縣府表示，考量疫情仍未趨緩及降低風險，今年花火節延期至7月6日至9月3日，每周一、周四晚上在馬公市觀音亭園區舉辦，離島3場次7月18日（吉貝島）、8月1日（七美島）及8月15日（望安島）。

此外，清明節即將到來，3日縣府防疫會議要求各鄉市納骨塔取消清明法會，並規劃入館動線，一律要求測量體溫、配戴口罩，祭祀區移置戶外並呼籲民間團體、廟寺、教會響應停止大型室內聚會。

澎管處也表示，因應疫情不穩定及花火節延期，同時配合交通部觀光局推動振興國旅補助措施，今年第3屆國際澎湖灣燈光節決定展延至9月19日至11月7日。

原訂11月1日舉辦2020菊島澎湖跨海馬拉松賽目前仍決定如期舉行，期盼花火節與燈光節接續串聯起下半年一系列觀光活動，屆時一舉炒熱今年澎湖秋冬旅遊最高潮。

(中時 )