搶攻國產車可能出現的斷鏈危機，台灣福斯大舉下調台灣車主養車成本，新車保養從現行的1年或1萬5000公里延長至2年或3萬公里，為歐洲以外第一個實施的市場，希望藉此能吸引車主投靠歐洲車，全年衝刺13000台目標。

台灣福斯汽車總裁安士杰表示，3月起所有2020新年式車款將適用長里程彈性保養概念，改變過去以行駛里程作為更換機油的依據，透過車內的行車電腦與感應器評估汽車使用方式，進而計算行駛里程、油耗、環境溫度、引擎負載等，提醒駕駛更換機油時機，延長保養換油的間隔，減少車主來回原廠的保養次數。

安士杰強調，這是以高品質的產品和先進的數位科技，提升整體的養護效率與展間服務能量，勢必能降低車主的養護開銷，讓擁車更輕鬆。

以福斯最新T-Cross為例，如果按照全新保養方案，4年的保養次數將從過去每年1次、共4次縮減為2次，直接降低養車負擔，整體保養費用將省下近萬元。

對於國產車可能遭逢的斷鏈危機，是否為歐洲車切入時機，安士杰表示，已經談好的車款，當然沒有問題，配合降低養車成本，確實是國產車之外的選擇，但覆巢之下無完卵，接下來的新車上市計畫也會被疫情耽擱到。

安士杰表示，目前台灣福斯供應多從歐洲與美國進口，零件廠就近供應多半位於東歐或南美，就目前觀察，出貨船期都還算正常，衝擊應會比國產車來的輕一些。

安士杰表示，這段期間展間看車、下訂的人影響不大，加上先前有些存單，整體掛牌的狀況還不錯，但考量到這波疫情會對市場有影響，會配合全新品牌識別，同步將全台展間軟硬體朝數位化推進些。

安士杰不諱言，受到日內瓦車展取消影響，有些新車上市計畫也跟著調整，台灣會不會受到波及，都還要看。至於疫情對整體汽車市場包括斷鏈、買氣的影響程度，這個月開始至4、5月將會是關鍵。

(中時 )