新冠肺炎疫情升溫，北捷表示，即日起，兒童新樂園遊客入園均需全面量測體溫，遊客先量額溫超過37.5，再量耳溫，若超過38度，園區將婉拒入園，並勸導遊客配戴口罩儘速就醫。此外，動物園第一線人員戴口罩，入園民眾量額溫，超過37.5度不能入園。

北捷指出，室內活動場館先暫停開放營運，包括1樓免費球池遊戲場、恐龍大鬧兒童新樂園、密室脫逃、親子堡、如果兒童劇場、卡哇依歡樂世界；至於室外部分，兒童新樂園13項大型遊樂設施及委外經營之中小型遊樂設施，仍維持正常營運。

北捷強調，兒童新樂園已進行多項加強防疫措施，於大門、各設施入口等共40處位置設置酒精消毒器，供遊客加強手部消毒使用；另針對廁間設備如座墊、馬桶蓋、沖水鈕、兒童座椅、無障礙扶手等處，指派專人專責進行消毒；每日於營運前、中、後，加強消毒遊樂設施之座艙、安全桿等，凡是遊客常接觸的地方，均每4小時消毒1次，務求做到防疫滴水不漏，打造適合闔家出遊的親子樂園。

(中時 )