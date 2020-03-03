美國洛杉磯發生一起奇怪的偷車事件，一名25歲的男子盜竊一輛靈車，車上還有棺材與遺體，警方獲知後追補，引發一起高速公路追逐戰，甚至必須封鎖高速公路。最後靈車撞到邊坡才停下，警方才逮捕此賊。

美聯社報導，洛杉磯縣地方檢察官辦公室發表聲明中說，現年25歲的詹姆斯·華雷斯（James Juarez）面臨重罪指控，他在未經同意就盜竊靈車，並且拒捕也屬妨害公務。

華雷斯還沒有臨時律師代他發言，所以尚不知他的犯案動機。

Hearse with Body Inside Is Stolen from Church

警方說，事件發生在2月26日晚間，靈車位在從東帕薩迪納(East Pasadena)的聖安東尼希東正教教堂，靈車從醫院太平間將遺體送往教堂時，華雷斯趁其不備，突然將車子開走，隨後家屬報案，警方在2月27日發現車輛行蹤，要求停車，結果車子開往110號高速公路逃逸，隨即警方封閉高速公路，與靈車展開追逐。

最後靈車自撞邊坡，嫌犯輕傷。警方順利逮補他。另外，車後的棺材未受到干擾。

檢察官說，如果被判有罪，華雷斯將面臨最高三年以上的最高刑期。

(中時電子報)