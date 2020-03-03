疫情當頭，台廠剉著等，鴻海（2317）3日下午召開線上法說會，鴻海董事長劉揚偉直言，雖然目前中國大陸廠區復工比例已經超過季節性需求的50％，預期3月底前可以恢復到季節性正常產能，但也忍不住慨嘆，「以前是五窮六絕，但今年卻是二絕三窮」。

劉揚偉指出，「傳統的狀況是五窮六絕，但現看起來是二絕三窮，若以今年第一季和第二季相比，狀況似乎有些倒過來，今年第二季倒有點像第一季的狀況，不排除會有訂單遞延的效應。」受惠於第二季遞延訂單進補，法人好奇詢問「今年上半年的表現會和去年持平嗎？」劉揚偉直言，「我覺得是有機會。」

針對市場關注中國大陸廠區復工的狀況，劉揚偉強調，集團嚴格要求「合法合規」、以「分批有序」方式規畫復工策略進度，並以員工安全為最高原則，所以有的出差都必須取得員工本人以及員工眷屬的同意，目前中國大陸廠區人力復工比例已超過季節性需求50％，按目前進度預期，3月底前應可恢復季節性的正常產能。

(工商 )