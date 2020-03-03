蘇花改通車後不動產交易成長活絡，到花蓮看房買房的人變多了。根據花蓮地政事務所最新公布資料顯示，花蓮不動產買賣2月逆勢成長，不動產買賣件數及棟數，都創下五年同期新高紀錄，蘇花改通車長期價值效應漸漸浮現！台開集團3日指出，集團在花蓮洄瀾灣打造的「洄瀾山居」、「新天堂樂園度假養生村」，上半年就會進入正式推出銷售。

其中，洄瀾山居有534戶；新天堂樂園度假養生村則有734間。

台開指出，蘇花改已為花蓮帶來觀光人潮，集團在洄瀾灣內的購物商場新天堂樂園，以及戶外的休閒開心農場、ROCK PARK貨櫃市集等室內外場域，加總今年一月（含農曆春節7天假期）人潮達至40萬人，二月寒假延長，不少人走出戶外愛曬太陽提升免疫力，整個二月也有近30萬人次，平均一天都有近1萬人次。

「新天堂樂園度假養生村」採積木旅館概念設計，應用3,675個3米立方 模組打造而成，占地約3,173坪，總樓板面積達14,350坪，地下一層 ，地上10層，樓高近50公尺。

根據台開初步規畫，「新天堂樂園 養生度假村」，房型規格為坪數11.4～22.8坪、 一至二房，可投資、可買可租，也採分享經濟制 ，有平台可做入住分享（一年有30天住宿券），年投報率約10％左右 。

此度假村同時也與宜必思酒店全球一億多個會員與全球旗下2,051個ibis酒店連結，如：巴黎、蘇黎世、上海、新加坡、雪梨、東京與首爾等城市 ，可望吸引ibis會員客群入住。台開預估，度假村運營後，將帶動附近1,000家以上商家運營。

除商住建案，台開也在花蓮推出工業園區；台開指出，蘇花改通車後，將帶動產業東移，台北到花蓮一樣是2小時車程， 但工業用地價格差異卻很大，台中工業用地每坪約20萬台幣，花蓮每坪只要6萬，台開將透過文化創意與科技創新的加持，讓此工業園區變得更具價值。

(工商 )