財政部關務署高雄關表示，今年將舉辦第3次充公私貨及逾期貨物標售，預訂於3月12日舉行標售。

高雄關指出，本次標售貨物包括電視機、液晶面板、大理石門檻、花崗岩石製品組、羽絨被和電動三輪車等。有意標購民眾可備妥身分證件，於3月6、9、10及11日上午9～12時或下午1～4時30分至該關私貨倉庫或各貨櫃場看貨。

(工商 )