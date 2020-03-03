京城銀行董事會開國銀之先，率先決議2019年配發每股1.5元現金股利，若以3日的收盤價36.50元計算，現金殖利率將達4.1％；京城銀也公布2月份自結獲利指出，2月自結稅前損益為5.09億元，稅前EPS0.45元，主要歸功旗下數位金融、中小企業授信等業務及投資收益增加，使2月獲利較去年成長超過10個百分點。

京城銀指出，今年上半年仍將秉持穩健的中長期投資原則，密切留意市場動態，截至2月底逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率9,509.84％、全體放款覆蓋率1.46％水準，都維持國銀前段班水準，顯見京城銀在去年一舉提存大同旗下包括華映、綠能的壞帳之後，包括資產品質及獲利水準都快速恢復，且由於京城銀今年中才會跨過銀行法關於資本公積對配息的限制，而京城銀儘管去年踩雷大同集團，但整體獲利仍有配息每股1.5元的實力，因此今年的配息水準完全未受影響。

此外京城銀看好企業資金回流效應與Fintech趨勢，開春至今側重企業金融業務、數位金融服務雙業務推廣力道，其中針對台商資金回流商機，京城銀上月特別宣布推出新台幣優利定存專案吸收大筆資金入行，作為後續包括財富管理、放款等業務的展業後盾。

(工商 )