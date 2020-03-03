影視特效製作商VHQ-KY（4803）今（3）日表示，近日北京市發布多項特殊補貼政策與加速審批作業時間，預估3月底大陸影視劇組可望恢復開拍作業，VHQ在未來2～3季將動員大陸及東南亞兩地同仁，完成在手影視作品後製訂單，並拓展大陸電商廣告及歐美自製劇市場，今年整體營運可望逐季向上。

北京市文化改革和發展領導小組辦公室發布《關於應對新冠肺炎疫情影響促進文化企業健康發展的若干措施》，其中多項特殊補貼政策與加速審批作業時間受關注。

VHQ表示，此措施內容有28條，北京宣傳文化引導基金專案申報工作將提前啟動，並增加多項特殊補貼政策，包括對今年春節檔受波及的北京地區電影《唐人街探案3》（VHQ後製作品）、《薑子牙》等專案發放一次性宣傳費用補貼，也會對春節期間受影響而暫停製作的影片，提供創作製作特殊補貼， VHQ已備妥資料準備申請。

大陸也將加速影片審批速度，尤指網路劇、網路電影與網路動畫片等類型。VHQ表示，過往網路劇等備案審核每片時間約40天，將大幅縮短為三個工作日；另在電影審批作業，製片商可申請特殊專案，透過快遞及優先申請辦理，預估將有助於製片商有效推出作品，VHQ也能加快認列營收獲利，優化營運現金流。

江蘇省政府也頒布《關於支持全省電影業應對新冠肺炎疫情影響促進平穩健康發展的政策措施》，將對符合條件的電影納稅人，准予延期申報、延期繳納稅款、申請困難減免、扣減相關稅收等扶持。而湖南、上海、重慶、山東等十餘個省市也陸續發佈影視產業相關大型扶植政策，加速大陸影視產業復甦。

VHQ目前透過彈性上班、線上溝通及跨區支援等方式，陸續消化在手後製業務訂單，預估隨影視劇組恢復開拍，公司在未來2～3季將動員大陸及東南亞兩地同仁，全力完成目前在手影視作品後製訂單，並拓展大陸電商廣告及歐美自製劇的市場占比，今年整體營運可望逐季成長。

(工商 )