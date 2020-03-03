新冠肺炎疫情持續蔓延，中國除了要解決本土確診病例外，還要防堵境外輸入的感染源。上海防疫小組發布最新訊息，浙江7例境外移入病患感染原因已經追蹤到，其中2人是同事關係，在義大利工作搭機返回，其他71名密切接觸者也都已經掌握，並實施隔離措施。

根據陸媒報導，浙江省新增了7例境外移入的新冠肺炎確診病患，上海市疾控中心得知後，主動與浙江省疾控中心聯繫並展開調查，發現感染源是來自於浙江2日發佈第1例境外輸入型病例。

浙江省新增了6例境外移入的新冠肺炎確診病患，都曾與第1名境外移入確診患者同行，從義大利經莫斯科轉機，於2月27日抵達浦東國際機場，入關時皆未出現發燒症狀，接著從機場直接包車返回浙江省麗水市青田縣。這6名確診病患中，其中一人與浙江第一名境外移入確診個案為同事關係，2人一起在義大利餐廳工作，該病患從義大利經德國轉機，於2月29日抵達浦東國際機場，回到浙江家中後發病。

上海疫情防控工作小組表示，目前許多國家都已出現新冠肺炎確診病例，且數量不斷攀升，「所有中外人員，進入上海前14天內，有過重點國家或地區旅居史，一律隔離14天，觀察健康情況。」

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(中時電子報)