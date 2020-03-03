衛福部日前為防疫需要禁止醫事人員出國，引發議論。民進黨立委高嘉瑜今天在立法院質詢時質疑此舉沒有法源依據，高嘉瑜質詢衛福部長陳時中，如果醫事人員堅持要出國，有沒有罰則？陳時中則回答，「沒有。」

高嘉瑜質疑禁止醫事人員出國並沒有法源依據，陳時中指出是根據《醫療法》、《醫師法》以及剛通過的《紓困振興特別條例第七條》。高嘉瑜則質疑這些法律並沒有包含可以禁止醫事人員出國，只有說要遵從主管機關指揮，此舉可能引起比例原則問題，甚至可能有補償問題，任何限制人民行為都要法源依據，行政機關不能做違法的事。

行政院長蘇貞昌則反駁，其實是有法源依據，就是剛通過的《紓困振興特別條例第七條》，流行疫情指揮官為防制控制疫情需要得實施必要之應變措施。事實上也需要禁止他們出國，如果沒這樣要求，他們去了有疫情的國家，回來被居家檢疫14，不僅對他不好，對防疫能量也不好。

陳時中說，這禮拜以來，包括日本、韓國、伊朗、義大利都陸續傳出疫情，如果沒管理，出國多、染病多、醫療體系人力出問題，作為疫情指揮官他不樂見這樣，「如果不禁止他，要拿什麼理由來補助他？希望他因為這樣而損失，我們能夠補助他。」

陳時中強調，他也是不得已的講法，醫事人員出國就會讓風險越高，他們去的國家有可能列到第三級去，如果沒有禁止他們，回來要居家檢疫，還得不到賠償跟相關補助，兩害相權取其輕，他必須保護戰力，才不得已這樣的宣布。

(中時 )