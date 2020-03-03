苗栗縣有1所公立托育家園、9所私立托育中心，今年縣府預計在通苑地區、竹南、頭份設置公立托育家園，減輕父母經濟負擔。縣長徐耀昌3日到苗栗市公立托育家園，視察托育與防疫情形，感謝園方用心照顧孩子並落實防疫措施，保護孩子的健康安全，快樂成長。

苗栗市婦幼館為婦女福利服務中心，設有中區托育資源中心等，因應新冠肺炎疫情，積極落實防疫措施，大樓門口需測量體溫、酒精消毒手部才能入內，進入公立托育家園需再進行手部清潔消毒及配戴口罩，杜絕病毒入侵托育環境。

徐耀昌、縣府社會處長楊文志等人，3日前往視察嬰幼童托育情形與病毒防疫整備情形，感謝師長用心照顧，讓孩子健康快樂成長。他指出，不管公立、私立托育中心皆可獲政府補助，減輕托育負擔，讓家長可以安心工作。

社會處指出，目前縣內共有9所私立托育中心，以及1所位在苗栗市的公立托育家園，分配酒精、漂白水與口罩，落實環境消毒等防疫措施。為打造全縣友善托育環境，縣府預計在苑裡設置2所公立托育家園，皆在招標中，另也規畫在通霄設置1所，並持續於竹南、頭份尋覓合適地點開設。

(中時 )