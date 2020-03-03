彰化秀傳醫院與20名里長、市民代表合作示範演練正確洗手，錄製拍攝防疫宣導影片。（謝瓊雲攝）

彰化秀傳醫院護理長周玲如在短片中示範正確濕洗手七大步驟。（秀傳醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

秀傳結合彰市里長 教社區長者勤洗走趕走細菌病毒

趕走腸病毒、也要趕走新型冠狀病毒！彰化秀傳院3日邀請彰化市10多名里長、代表，共同演練正確洗手步驟，並拍攝錄製洗手防疫宣導影片，未來交由里辦公室、社區關懷據點進行衛教宣導，幫助社區長者、里民落實勤洗手，把病毒細菌都趕走。

往年3、4月份正值季節轉換，都是衛生單位、學校機關宣導預防腸病毒勤洗手的時節，今年新冠肺炎疫情肆虐，彰化市代會主席陳文賓，與里長、市民代表共20人，戴上口罩齊聚秀傳南平大樓，在護理長周玲如的示範帶領下，一邊喊著「內外夾弓大立完」七字口訣，一邊練習正確的洗手方式。

周玲如邊示範邊講解，「內是搓手心，外是搓手背，夾是搓指縫，弓是搓指背，大是搓大拇指和虎口，立是搓指尖，完是沖乾淨並擦乾。」強調濕洗手才是最徹底的洗手方式，乾洗手是不得已、應急時用；濕洗手全程時間約需40至60秒，乾洗手則約需20至30秒，且務必要確實擦乾雙手。

院長楊基滐表示，時值全民防疫重要時刻，邀請來里長們共同示範演練正確洗手步驟，並透過拍攝影片宣導，提醒更多社區民眾，在平時正確落實勤洗手，並牢記在「回家後」、「用餐前後」、「接觸小孩或長輩前」等時機要洗手，隨時保持良好衛生習慣，就能降低感染風險，透過正確的洗手簡單步驟，輕鬆做好個人防護工作。

楊基滐強調，秀傳醫院遵照中央規定做好防護措施，除了加強宣導個人防護工作，進入醫院需戴口罩、量體溫、乾洗手，並且徹底落實院內所有公共區域動線環境消毒作業，請民眾不要過度擔憂，呼籲有病痛時還是要到醫院就醫，以免延誤病情。

(中時 )