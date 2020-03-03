前衛生署長楊志良教授擔任講座，藉此降低感染風險，打造台中為安心旅遊城市。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

鑑於國內新冠肺炎確診病例遞增，為提升台中市旅宿、觀光遊樂業、旅行業、溫泉業、文創等，觀光產業從業人員防疫知識及危機處理應變能力；觀旅局於3、4日兩天，特聘前衛生署長楊志良及光田醫院感染控制科主治醫陳俊志擔任講座，藉此降低感染風險，打造台中為安心旅遊城市。

楊志良及陳俊志說，除大陸疫情嚴峻外，韓國、日本、伊朗及義大利，新冠肺炎確診病例不斷攀升。新冠肺炎具高傳染力、潛伏期長、無症狀者多，致死率較流感高等特性；臨床上新冠肺炎感染症狀有發燒、乾咳、倦怠、呼吸急促，肌肉痛、喉嚨痛及腹瀉等。

觀光產業欲做好防疫措施，應詳詢入住旅客旅遊史，就發燒、咳嗽旅客做篩選，有前述症狀者應請其戴上口罩，並通報防疫專線，工作人員應配戴口罩、每日徹底執行消毒工作；並有特約醫療醫院轉送發燒咳嗽症狀者等防疫措施。

觀旅局長林筱淇說，防疫工作之原則，請遵照中央流行疫情指揮中心指示辦理，不需要過度恐慌，目前有需要居家檢疫者，由中央提供市府民政局名單，市府會提供相關居家檢疫場所，將先以市府所屬公有空間做為居家檢疫使用，目前沒有成立防疫旅館之規畫。

楊志良建議旅館業者，加強注意環境消毒、櫃台人員應配戴口罩、為旅客測量體溫，若有發燒、咳嗽症狀者轉送特約醫院治療，並注意清潔人員穿戴防疫用品，減低接觸感染風險；建議衛生局結合旅館業者舉辦接待服務人員實地防疫演練，提升觀光從業人員防疫專業知識及應變能力。

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