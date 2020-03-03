受到新冠肺炎疫情擴大的影響，因活動取消、企業要求員工居家辦公等，使得利用鐵路的人大幅減少。JR東日本3日指出，預計2月的鐵路收入年減約110億日圓（約台幣31億元）。

NHK報導，JR東日本將上周五至周日通過主要車站檢票口的乘客人數與去年同期做了比較，結果東京車站減45%，新宿車站減30%，上野車站減39%，東京迪士尼樂園所在的千葉縣舞濱車站更減少了71%。

許多企業要求員工居家辦公，2月25日起平日的4天之內，早上顛峰時段利用山手線各車站的人與去年同期相比減少了約1成至2成左右。

2月的最後1周利用新幹線的乘客也比去年同期減少了2成。利用東京到成田機場的成田特快鐵路的乘客更是減少了一半。

JR東日本的社長深澤𧙗二3日在記者會上表示，「鐵路收入自進入3月以來，1天約減少15億日圓，影響比2月更大。至於今後的影響還無法預測，總之現在只能說希望疫情趕快結束。」

(中時電子報)