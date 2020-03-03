根據日本放送協會（NHK），截至日本時間晚上10時，境內確診總數達961例，包括鑽石公主號的705例。

NHK報導，日本北海道政府今天表示，境內新增2起武漢肺炎病例，分別是住在石狩地區的20多歲女性及住在鄂霍次克海側地區的40多歲男性，總計北海道已有72例。

日本北海道政府今天表示，一名確診武漢肺炎的70多歲男性死亡，是北海道內第3起死亡案例。由於死者1月17日就已住院，醫院方面認為有可能是在住院期間感染，正在進一步確認。

(旺報 )