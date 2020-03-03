日本確診961例 鑽石公主號占705例 19:592020/03/03 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據日本放送協會（NHK），截至日本時間晚上10時，境內確診總數達961例，包括鑽石公主號的705例。 NHK報導，日本北海道政府今天表示，境內新增2起武漢肺炎病例，分別是住在石狩地區的20多歲女性及住在鄂霍次克海側地區的40多歲男性，總計北海道已有72例。 日本北海道政府今天表示，一名確診武漢肺炎的70多歲男性死亡，是北海道內第3起死亡案例。由於死者1月17日就已住院，醫院方面認為有可能是在住院期間感染，正在進一步確認。 (旺報 ) #日本 #北海道 #武漢 #肺炎 #今天 也許您會感興趣 推薦閱讀 有影〉確診印尼看護搭公車畫面曝光 全程皆有戴口罩 11:102020/02/29 生活 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 陸98歲新冠肺炎危重症患者 痊癒出院 17:522020/03/01 兩岸 相差16秒上公車！男未戴口罩…「確診者1動作」他慘中鏢 20:212020/03/01 兩岸 期待驚蟄 羅智強引述諺語盼疫情平息 20:122020/03/01 政治 楊冪秀蠻腰停工防疫 緊身衣露餡超有料！ 20:292020/03/01 娛樂 兩岸船艇金門「海戰」 海巡開槍嚇退大陸船團 20:582020/03/01 生活 疫情意外效應 NASA最新大陸「二氧化碳衛星對比圖」超清澈 21:362020/03/01 國際 世衛報告公佈：新冠肺炎患者10項典型症狀 21:572020/03/01 國際 上周才去日本！母女爽逛街沒戴口罩 店員一聽嚇壞了 22:142020/03/01 生活 國際熱門新聞 批美CDC篩檢出包 德州聖安東尼奧宣布緊急狀態 - 國際 逼10萬人包尿布做禮拜 武漢被爆是「新天地邪教」大陸活躍地 - 國際 伊朗1天竟新增835例新冠肺炎確診 - 國際 一天18喪命！義大利確診數飆破2千 羅馬也淪陷 - 國際 美新冠肺炎確診病例激增 這是主因 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。