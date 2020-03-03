隨數位金融興起，各家國銀都積極投入虛實通路的整合，以提供客戶最佳的金融生活圈體驗，台新銀行財富管理從客戶自身及家人的需求出發，除量身訂做個人化的資產配置建議外，結合數位與實體分行打造全通路服務的模式，創造優質的虛實整合服務，讓該行頻傳獲獎捷報，2020年即榮獲國外專業金融媒體數位銀行家（The Digital Banker）「最佳財富管理客戶體驗獎」、「最佳下一世代服務滿意獎」、「私人銀行客戶體驗推薦獎」、「全通路客戶體驗推薦獎」等四項獎項肯定。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，台新銀行財富管理致力從客戶關切的「專業理財建議」、「全天候全通路服務」、「快速便利數位平台」及「多元優惠與專屬體驗活動」四大需求，打造專業團隊、開放式產品平台與細緻的客戶分群經營，即時滿足客戶的需求，帶給客戶最貼心的個人化金融服務。同時推出家庭會員結合YBO兒童會員制度，讓理財服務從個人延伸至全家人，特別是設計提供兒童會員專屬的記帳本、存摺以及創新理財桌遊，協助父母親培養孩子理財觀念。

林尚愷指出，台新銀行運用大數據資料及精準的AI模型，勾勒出客戶的金融偏好與生活習性，藉由多元渠道進行溝通，精準掌握客戶的關鍵需求與時機。當客戶有金融交易、理財規畫等需求時，可即時以線上訊息，或線下分行、客服等最適合通路推薦客戶最適訊息，免除客戶搜尋資訊的麻煩，與接收大量行銷訊息的困擾。

台新銀行財富管理本著「專業領航 認真守護」的服務精神，除持續獲得多項國內外大獎肯定外，林尚愷強調，將持續以成為客戶的智慧好夥伴為目標，提供貼心且優質的金融專業服務。

(工商 )