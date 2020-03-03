高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）3日公布2月合併營收7,986萬元、年減22.37％，但累計前2月合併營收2.7億元、年增1.88％。和勤表示，因應新冠肺炎防疫工作，2月營運延後至2月13日復工，目前產能優先供給美系電動車大廠，大陸廠2月下旬產能已提升至55％，預計3月恢復全產線正常兩班制運轉。

截至2月19日止，和勤93％客戶都已復工，公司除啟動緊急應變措施，滿足客戶需求外，在嘉興及淮安兩廠外地員工陸續返回工作地點，投入生產線，目前下游客戶部分訂單，遞延到3～5月陸續交貨，公司僅2月營收受到影響，預估對全年營收沒有重大影響。

至於4月之後的營收，將回到逐月成長軌道。惟疫情衝擊全球經濟，公司仍需密切關注硬碟與汽車產業消費的回復力。

和勤2月兩大業務的營收，分別為汽車零件0.48億元，占比59.38％；硬碟機構件（VCM Plate）0.31億元，占比38.51％。汽車零件業務部分，美系電動車如期復工後需求，仍舊暢旺，公司優先供應電動車零件，其他汽車客戶受到疫情影響，部分訂單遞延至3～5月交貨，將陸續反映在3月之後的每月營收。

和勤表示，硬碟訂單以出口為主，客戶並未停線，持續生產，嘉興和新廠停工期間的產能，由台灣廠因應，惟疫情衝擊全球經濟，硬碟產業受波及的程度，仍需持續觀察。

和勤說，主要客戶美系電動車大廠順利復工後，需求仍舊暢旺，公司2月產能優先供給電動車大廠，因工作天數少，而未能出貨給電動車大廠的部分，將遞延至3月出貨，零件增量計畫及新增品項零件供應，仍按原定規畫進行。

至於其餘的汽車客戶，和勤透露，除湖北以外的客戶，均已復工，惟客戶復工時間多集中2月下旬，因此，出貨將遞延，依目前來看，此延後復工的影響，僅是訂單往後延交，對全年營收沒有重大影響。對於關鍵材料，公司尚有庫存因應生產所需，供應商最遲已於2月22日復工。

和勤強調，公司密切注意疫情發展及時採取因應措施，本地員工與外地員工已陸續返回工作地點，目前員工復工率67％，二家大陸子公司廠區員工，均未出現新冠肺炎病例。目前公司設定目標，將在3月恢復正常作業，以全產線正常運轉兩班制出貨，滿足客戶需求，預估4月之後，單月營收將回到逐月成長軌道。

(工商 )