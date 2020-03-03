新北市蘆洲區中山一路海砂屋自主都更案今(3)日舉行拆除儀式，新北市市長侯友宜指出，針對海砂屋、房屋結構危險等建築物，都是市府優先輔導協助對象，而今年截至目前為止已拆除20件，目前都更核定案件也超過110件，未來持續透過都更、捷運，將翻轉新北城市風貌。

蘆洲區海砂屋自主更新會理事長劉有祺指出，社區被鑑定為海砂屋後，在2010年時申請都更重建，但時至今日在新北市都更處、銀行、建經公司協助下，才得以重建，雖然過程中亦有不同意戶的整合問題，但更新會團結地決定買下不同意3戶的房子，由住戶分攤費用，並在市府全力協助下，終於在去年核定更新事業計畫暨權利變換計畫，並順利完成發包重建。

蘆洲區海砂屋更新前為3棟5層樓高氯離子建物，更新後預計興建1棟地下3層、地上13層鋼筋混凝土結構建物。

新北市市長侯友宜強調，新北市是全國第一個通過代拆辦法的縣市，針對有公共安全疑慮的危老建築、海砂屋，只要達到一定同意門檻，市府一定會有強制作為，像是淡水東來大廈、五股垃圾山皆是如此，除此之外，透過都更三箭實施、捷運路線開通，目前都更申請件數已達148件、核定案件則有118件，光是今年前2月已經拆除20件。

城鄉發展局黃一平局長也表示，「都市更新推動辦公室」為都更三箭的重要推手，在即將成立屆滿周年，已經有豐碩的成果，今年開春沒多久，多元都更拆動工的案件就不少了，像在本案附近的水湳街，也有海砂屋循防災都更，也正在進行拆除。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)