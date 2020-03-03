基隆婦人從大陸返台，竟不顧居家檢疫仍搭公車趴趴走。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，基隆市卻有一名年約60歲的老婦人，2日半夜才剛從大陸湖南省返台，原應進行居家檢疫14天，但在3日下午卻自行搭公車，在全基隆市到處「趴趴走」，有乘客聽聞後，立即通報司機，目前該婦人已由衛生局帶走。

公車處指出，所屬303大竿林路線公車於下午1點30分發車後，途中一名年約60歲婦人戴口罩上車巧遇友人，兩人閒聊時婦人一度拿下口罩，談到她前一天才從大陸湖南省返台，必須居家檢疫14天，坐在一旁的乘客聽聞嚇得立刻通報司機。

此時，公車已行駛到二信循環站，司機見狀隨即通報警察局、1922和衛生局等單位，待公車下午1時55分許抵達下一站公車總站時，婦人由衛生局人員騎機車載走，車上約10名乘客也跟著下車，公車處人員除留下乘客資料外，也立即請廠商派員前來消毒，而司機則透漏，婦人在車上時，還不斷嚷嚷著「不要怕，我只是檢疫而已，幹嘛怕」，兒童車的乘客則指出，「檢疫也不能出來搭車阿」，並認為婦人的行為很誇張，更造成大眾驚恐，應該要予以譴責。

衛生局長吳澤誠對此回應說，該名老婦為昨晚從大陸入境回台，因為丈夫早年已去世，目前處於獨居的情況，並還不知道市府有居家關懷中心及專線，因此為採買自己後續14天的糧食，才跑出門，他指出，後續將對此依法開罰，但同車的乘客，除自主的量體溫及健康觀察外，並不會進行更多的管控，也希望市民不要緊張。

(中時 )