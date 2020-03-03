新竹地方法院法官吳振富，在任民事執行處庭長期間，不當交辦助理事務，監察院3日通過彈劾，新竹地院傍晚對此案做發佈簡短新聞稿說明，對監察院彈劾結果，表示尊重。

新竹地院表示，吳振富法官在擔任庭長期間 ，因有不當要求法官助理處理其私人事務、按摩刮痧及職場霸凌等情事，經院方調查後去年6月28日迅即將2位助理調至其他單位任職。

地院並在去年8月13日，以吳法官之行為違反法官法第18條第1項前段、法官倫理規範第5條及第6條的規定，將本案送司法院法官評鑑委員會請求個案評鑑。

司法院法官評鑑委員會去年12月20日決議認有懲戒必要，報由司法院移請監察院審查。監察院審查後於3日通過，並將全案移送司法院職務法庭審理的彈劾結果，新竹地院表示尊重。

新竹地院強調，將持續嚴守法官法、法官倫理規範，要求法官同仁應獨立、公正、中立及正直，建構友善司法工作環境，及維護司法純淨的憲法使命。

(中時 )