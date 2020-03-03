高雄市勞工局博愛訓練就業中心3日開訓，本期開設3大職訓課程，招收103位身心障礙成員。高雄市長韓國瑜表示，受訓期間免學費、保勞保、供應午餐，可領最低工資的6成作為津貼。另因疫情衝擊，高雄放無薪假累計6家企業、42人。

韓國瑜指出，高市有280萬人口，其中身心障礙者近14萬，重度者約3.9萬人，感謝企業提供職訓機會。這次開辦電腦資訊職類、創意設計職類及清潔洗車職類等3大職類課程、9個訓練班別，共吸引317位身障者報名，最後錄取103位學員。

韓國瑜提到，博訓中心是全國唯一專責辦理身心障礙者職業訓練的公立機構，協助職訓及就業輔導；身心障礙失業者只要年滿15歲即可報名，受訓期間享免學費、保勞保、供應午餐、領津貼。

勞工局長王秋冬指出，參訓期間由「導師兼個案管理師搭配訓練師」輔導學員，去年第32期學員滿意度逾9成，今年開創新訓練職種與家樂福開辦「賣場倉儲理貨實務班」，客製化企業需求，招募合適人力，期待就業無縫接軌。

針對疫情衝擊吹起無薪假浪潮，王秋冬表示，多數是觀光、旅遊、餐飲業為主，也呼籲中央儘速提出相關補助辦法；而勞工將來勢必回歸職場，可利用時間再教育、充實技能，對於被資遣勞工，職訓中心、博訓中心持續開班，並依疫情狀況增開。

(中時 )