近期，全球陷入「新冠肺炎」（COVID-19）的疫情恐懼中，人心惶惶不安，即便是出現口罩、酒精大排長龍的現象，但堅定正向力量，也在此時破繭而出，在這個時刻、這種氛圍下，高雄市立圖書館行動通閱及故事書車，獲得暖心贊助，包括華立企業、欣高董事長陳建東夫妻、悟觀法師、以及國際獅子會300E1區，各捐贈一台行動通閱及故事書車，充分展現出「愛在疫情緊繃下」的珍貴動人。

高雄市長韓國瑜3日特別表揚指出，農曆鼠年一開始，過得並不平安，隨著「新冠肺炎」疫情益發嚴峻，全世界公共衛生及防疫關卡，都呈現在緊繃狀態，尤其是台灣傳統年節團聚時刻，卻瀰漫著一股隱隱不安的恐慌，社會大眾為了排隊買口罩、買酒精，打亂生活作息與情緒，很多展演活動、聚餐娛樂被迫取消。

他說，此時，民間企業捎來關懷與祝福，挹注圖書館行動書車，支持高雄城市閱讀平權理念，韓國瑜特別感謝社會善心人士相挺行動書車汰舊換新計畫，相信這份愛與正面力量，會持續加溫發酵。

華立企業創辦人張瑞欽，也是國際扶輪台灣總會理事長，長期關心藝文活動，也熱心贊助公益事務，2014年高市圖總館開館時，曾捐贈冠名華立廳、及感恩樹光牆，在全國圖書館界樹立良好典範，他經常邀請親朋好友來參觀圖書總館，扮演圖書館宣傳大使角色，支持圖書館推廣「每月好書」、「與書的盲目約會」、「閱讀袋著走」、「好繪芽繪本人才扶植計畫」等各類閱讀活動。

此次，聽聞行動書車換裝計畫，華立企業創辦人張瑞欽二話不說，捐贈一台通閱物流書車，讓大高雄市民圖書借閱服務暢通零誤差。

高市府表示，欣高董事長陳建東夫妻，二人藝文涵養深厚，尤其喜愛古典音樂及表演藝術，認為圖書館是所有知識裝備的來源，也是城市深厚文化的基礎，所有市民，不分年齡、不分族群，都可徜徉在圖書館博學寬廣書海中，尤其是培養孩子從小閱讀習慣與能力，更是家庭與社會應該共同努力推動方向。

因此，陳建東夫妻二人特別支持行動故事書車計畫，將打造的行動故事車，當作一台移動的圖書館，在偏鄉各個中小學學校散播閱讀的愛與能量，有時搭配行動故事媽媽演說帶動孩子們進入書香世界，這種感動久久縈繞心頭。

(工商 )