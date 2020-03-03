在新冠肺炎疫情期間以及面臨9天農曆年假期的長假期，根據晨星基金統計，元月份最吸金的十類型基金，除了科技基金外，其餘幾為固定收益型基金。

歷經2019年股債大漲之後，2020年第一個月的股債市有如水洗三溫暖，中美雙方終達成第一階段貿易協議，為投資人帶來樂觀消息，但隨後新型冠狀病毒疫情從大陸武漢為中心迅速向外擴散，導致各國股市相繼出現不少的跌幅 。

在此情況之下，根據晨星基金統計，元月份整體基金市場呈現淨流入走勢，淨流入金額總計為 1,630.32億新台幣，扣除貨幣市場之淨流入金額，則為1,546.81億新台幣，這些資金主要是流入固定收益型資產，淨流入金額為1,468.42億元，股債混合型資產也淨流入金額為106.14億元。至於股票基金則淨流出548.6億元。

在固定收益基金中，元月份最吸金的基金為JPM環球債券收益基金，共吸引超過322.4億新台幣淨流入，第二名及第三名分別是聯博美國收益基金以及聯博優化波動股票基金，分別淨流入244億及151億元，另外，聯博全球高收益債券基金也吸金127億元，因此，聯博投信依然居元月台灣核備銷售資金淨流入最高基金品牌 。另摩根投信則因JPM 環球債券收益基金大吸金251.68億元，名列基金品牌排行榜第二名。貝萊德投信因資金回流世界科技、世界黃金及世界健康科學基金，以淨流入金額237.43億元，列為基金品牌第三名。

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