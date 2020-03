天后蕭亞軒(Elva)去年底宣佈即將回歸歌壇,與小16歲的鮮肉男友黃皓一起拼音樂事業,先前推出首波主打〈當你和心跳一起出現〉後,原訂每月推出一首新單曲,對於粉絲頻頻敲碗,因應近日新冠肺炎疫情肆虐,蕭亞軒除了貼心格外低調,她日前也在臉書上親回粉絲:「Dear因為疫情因素,接下來行程暫時順延、同體時艱,請大家見諒包容!」

今年正好是母親逝世10週年,過去蕭亞軒曾創立時尚品牌「Carry Me」,選擇母親冥誕作為開幕日,2日她於臉書釋出一段10秒疑似新歌MV的影片,歌詞唱道「甜甜蜜蜜,竊竊私語,好與壞都在一起」,PO寫下「3:11 // 1.1 11am Celebrate Life」tag「Mother」,透過新歌來傳達對母親思念之情,也透露似乎將在母親生日3月11日推出新歌,為此次回歸大作再添特殊紀念意義。

蕭亞軒日前於臉書釋出新歌10秒預告。(翻攝臉書)

蕭亞軒和黃皓穩定交往3年多,去年8月在她40歲生日時高調認愛,今年初兩人更一同上陸綜《吐槽大會》,積極為黃皓演藝事業鋪路,而黃皓也在2月18日也成立個人臉書粉絲專頁,蕭亞軒更用私人臉書幫推薦,寫道「Support!!! You Only Live Once . Live the fullest out of your life 」送上愛的鼓勵。

日前他分享一段和舞蹈老師的練舞畫面,背景音樂為1991年的美國歌手Shanice的〈I Love Your Smile〉,掌鏡者正是蕭亞軒,雖有天后女友幫加持,黃皓也相當努力,不僅勤練舞也練琴,他在臉書上分享一段彈奏〈童話〉的影片。而3月8日黃皓生日也即將到來,許多粉絲也好奇蕭亞軒會如何為他慶祝。

(中時 )