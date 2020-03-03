據陸媒記者在微博上透露，伊朗當地時間3日晚間將有首架大陸包機接回滯留在伊朗的大陸僑民回國，其中優先接回疫情最嚴重的庫姆的數十名中國大陸學生。媒體致電中國大陸駐伊朗大使館已獲得證實，今晚確有包機，但未透露詳情。

陸媒《環球時報》記者引述伊朗當地華人表示，中國大陸今晚首架包機接回滯留在伊朗的大陸民眾回國，其中優先接回疫情最嚴重的庫姆地區數十名大陸學生。

這名居住在德黑蘭的華人表示，第一架包機今晚會抵達德黑蘭，由中國南方航空公司運營，估計可搭載200餘名旅客，接下來幾天，可能還會有數架包機接滯留在伊朗的大陸人回國。

這位華人表示，今晚的包機將優先針對滯留庫姆的禾人，他們大部分是學生，大概有不到30名。剩餘空位會考慮在伊朗其他地方的陸資企業的員工或生意人。首架包機將直飛大陸蘭州，不過這不是撤僑，而是商業包機。願意回國的大陸人需要報名，並支付相關費用。

另一位伊朗大陸人表示希望搭乘直飛上海的航班回大陸，但包機的時間和細節都未定，他已做好回大陸後接受集中隔離14天的準備。

他說，由於大陸與伊朗都是受疫情影響較嚴重的國家，現在伊朗飛國內商業直航已被完全中斷，繞行第三國的航班基本也只剩經莫斯科和曼谷轉機兩條路線。當地使館建議大陸民眾不要繞道其他國家，因為風險難以控制，如真的有需要，到時會派包機來接回大陸。

這位華人強調，伊朗華人現在90%想回國，主要是看到伊朗疫情發展迅速，又擔心當地政府抗疫措施不夠強力、社會氛圍不夠重視，所以現在擔憂情緒比較嚴重。自己4天前曾去過庫姆幫助當地華人募捐口罩，看到當地街頭絕大部分人仍然沒有佩戴口罩，一條街上可能只有一兩人戴口罩。

(中時電子報)