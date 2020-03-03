◎600億紓困預算缺勞動部 藍委摃勞長爆口角

國民黨團書記長蔣萬安今日於立院質詢指出，為新冠肺炎疫情，政院編列600億預算紓困，但勞動部金額是0元，要如何照顧勞工，勞動部長許銘春反駁，雙方於質詢台針鋒相對，火藥十足。

◎院內感染再擴大 案34同病房陪病家屬確診

台灣院內感染案持續擴大，中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增1名案42確診患者，為50多歲女性，她是北部50歲婦女(案34)的同病房、不同病室(房間)的陪病家屬。指揮中心指出，兩人有交叉的護理同仁，也是確診。

◎忙防疫 健保藥價調整擬延半年

新冠肺炎疫情延燒，各醫院忙於疫情，為減少藥價調整造成醫院工作負擔及藥廠人員頻繁進出醫院徒增感染風險，健保署擬暫緩每年4月1日即會實施的健保藥價調整，初步延後半年，已報請衛福部通過即公告實施。

◎破壞腳鐐逃竄 計程車之狼落網

涉強盜、性侵案的計程車之狼歐力源判無期徒刑獲假釋，但2日破壞電子腳鐐，還從花蓮逃到台北犯下搶劫檳榔攤；高雄警方接獲花蓮、台北警方通報，疑似他所駕的車子現蹤高雄，警方用車輛辨識系統發現該車在橋頭、岡山亂竄，甚至還到屏東，但又折返北上，高雄警方剛剛在燕巢、岡山鄰近國道處抓到人車。

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(中時電子報)