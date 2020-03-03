大湖高接梨果園裡，只見零星的花開及梨果。（巫靜婷攝）

大湖高接梨果園裡，只見零星的花開及梨果。（巫靜婷攝）

大湖高接梨梨穗存活率不理想，同期補接的梨穗有的已結果，有的卻連花都開不出來。（巫靜婷攝）

苗栗大湖為高接梨產區之一，梨穗嫁接時，疑因接連幾波寒流、日夜溫差大、入冬少雨等氣候因素，養分無法運輸至梨穗，導致不開花、落果、落花情形，大湖鄉公所3日會同縣府農業處、苗栗農改場、農糧署苗栗辦事處實地勘災，發現的確有部分梨穗受損，最終將採3方共識決判定是否達救助標準。

每年12月至隔年的2月是高接梨穗嫁適期，氣候異常衝擊，不僅三灣高接梨梨穗受損嚴重，大湖鄉高接梨也傳出災情，栽種高接梨20、30年的沈姓果農直喊苦，她表示，自己在冬至前開始嫁接，並以紅色膠帶做標記，原本看花蕊長得不錯，沒想到過了一陣子再看，竟然又都掉光光。

沈姓果農趕快跟丈夫討論並購買花苞，在過年前後進行2波「翻刀」（嫁接），以黃色及藍色膠帶為標記，沒想到梨穗存活率還是很低，1甲2分地的果園放眼望去只有零星的花開及梨果，她一邊摘除不開花的芽，一邊嘆息「今年沒得吃就算了！」，產量至少減少一半，今年高接梨的價格恐會上漲。

公所農業暨觀光課長蘇雲翰表示，今年幾波寒流，公所陸續接獲農民反映梨穗有受損情形，彙整災情後通報縣府，勘查小組3日鑑定災情，第一個勘災點就能明顯看到農民基本翻刀2次以上，結果還是不太好，希望縣府能以專業角度判斷，減輕農民損失及負擔。

苗栗農改場作物改良課助理研究員張雅玲表示，經實際勘災大湖及卓蘭地區梨穗狀況有好有壞，全數勘查後需採3方共識決，判斷大湖今年梨穗受損狀況是否達到農業天然災害救助的標準，她指出，梨穗確實有受損部分，初判可能與農民嫁接的時間有關。

(中時 )