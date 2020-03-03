《瑪利歐賽車巡迴賽》(Mario Kart Tour)玩家快看啊，測試三個多月的多人連線模式(multiplayer)終於要正式向雙平台玩家推出囉。《瑪利歐賽車巡迴賽》的多人連線模式模式在 2019 年底展開測試，但當時僅限購買 Golden Pass 黃金通行證(每月訂閱月費 NT$170)的玩家才可以測試，如今官方已經宣布，這項功能將會在台灣時間 3 月 9 日正式推出，快揪好朋友一起尬車囉。
旗下擁有相當多知名遊戲 IP 的任天堂(Nintendo)在 2019 年 9 月推出的《瑪利歐賽車巡迴賽》手遊，甫上線就造成伺服器滿載，盛況空前。《瑪利歐賽車巡迴賽》在 Google Play Store 以及蘋果 App Store 上架之初就是設定為免費下載(F2P, Free to play)遊戲，但是提供「課金」(透過應用內購付費購買之意)制度。先前已經推出了 Golden Pass 黃金通行證訂閱服務，可以遊玩購買後限定的巡迴賽，並獲得特殊道具(禮物)。2019 年 12 月任天堂也率先針對購買 Golden Pass 的玩家，開放提前測試多人連線模式。如今，根據官方公布的資訊，多人連線模式將會在太平洋時間(PT) 3 月 8 日晚上 8 點，也就是台灣時間 3 月 9 日中午 12 點，正式向 Android 以及 iOS 用戶推出。
根據官方說明，即時多人連線模式可支援三種遊戲方式，最多七名玩家同時玩。(1)可與好友或附近的其他玩家一起玩：可以設定自己的遊戲規則，與其他朋友或附近的人競賽。(2)標準競賽：可與世界各地玩家競賽來提升排名，每天將更改兩種規則。(3)金牌競賽：這是 Gold Pass(黃金通行證)訂閱用戶專屬的遊戲模式，將能跟更高等級的玩家競賽，每天將更改四種規則。
根據 Sensor Tower 統計，《瑪利歐賽車巡迴賽》是任天堂推出過最受歡迎的手遊，在 2019 年 9 月 25 日推出後，首月在雙平台累積 1.239 億次下載，超越了《Super Mario Run》的 2180 萬次。不過，仍舊是輸給 2016 年推出的《Pokémon GO》，當時上架後首月創下的 1.63 億次下載紀錄。而《Pokémon GO》也與任天堂不無關係，乃是由任天堂公司、精靈寶可夢公司(The Pokémon Company)授權給 Niantic 開發的手遊，Sensor Tower 統計累積至 2019 年 10 月底，營收已經突破 30 億美元。
(中時電子報)
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