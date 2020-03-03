《瑪利歐賽車巡迴賽》(Mario Kart Tour)玩家快看啊，測試三個多月的多人連線模式(multiplayer)終於要正式向雙平台玩家推出囉。《瑪利歐賽車巡迴賽》的多人連線模式模式在 2019 年底展開測試，但當時僅限購買 Golden Pass 黃金通行證(每月訂閱月費 NT$170)的玩家才可以測試，如今官方已經宣布，這項功能將會在台灣時間 3 月 9 日正式推出，快揪好朋友一起尬車囉。

旗下擁有相當多知名遊戲 IP 的任天堂(Nintendo)在 2019 年 9 月推出的《瑪利歐賽車巡迴賽》手遊，甫上線就造成伺服器滿載，盛況空前。《瑪利歐賽車巡迴賽》在 Google Play Store 以及蘋果 App Store 上架之初就是設定為免費下載(F2P, Free to play)遊戲，但是提供「課金」(透過應用內購付費購買之意)制度。先前已經推出了 Golden Pass 黃金通行證訂閱服務，可以遊玩購買後限定的巡迴賽，並獲得特殊道具(禮物)。2019 年 12 月任天堂也率先針對購買 Golden Pass 的玩家，開放提前測試多人連線模式。如今，根據官方公布的資訊，多人連線模式將會在太平洋時間(PT) 3 月 8 日晚上 8 點，也就是台灣時間 3 月 9 日中午 12 點，正式向 Android 以及 iOS 用戶推出。

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560 — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020

Race against players worldwide to raise your grade under rules that change daily in Standard Races and Gold Races. When racing friends or others nearby, Rooms let you pick speed, item slot number, and more. Play your way when #MarioKartTour multiplayer launches Mar. 8, 8 PM PT! pic.twitter.com/ckkekAsbHS — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020

根據官方說明，即時多人連線模式可支援三種遊戲方式，最多七名玩家同時玩。(1)可與好友或附近的其他玩家一起玩：可以設定自己的遊戲規則，與其他朋友或附近的人競賽。(2)標準競賽：可與世界各地玩家競賽來提升排名，每天將更改兩種規則。(3)金牌競賽：這是 Gold Pass(黃金通行證)訂閱用戶專屬的遊戲模式，將能跟更高等級的玩家競賽，每天將更改四種規則。

根據 Sensor Tower 統計，《瑪利歐賽車巡迴賽》是任天堂推出過最受歡迎的手遊，在 2019 年 9 月 25 日推出後，首月在雙平台累積 1.239 億次下載，超越了《Super Mario Run》的 2180 萬次。不過，仍舊是輸給 2016 年推出的《Pokémon GO》，當時上架後首月創下的 1.63 億次下載紀錄。而《Pokémon GO》也與任天堂不無關係，乃是由任天堂公司、精靈寶可夢公司(The Pokémon Company)授權給 Niantic 開發的手遊，Sensor Tower 統計累積至 2019 年 10 月底，營收已經突破 30 億美元。

(中時電子報)