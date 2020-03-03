南投縣連接埔里鎮與魚池鄉的投131線道路牛洞段，2017年發生落石，開車行經的邱姓女子因落石砸車，驚惶失控撞山壁死亡！南投地院審結，判決南投縣政府賠償859萬元；副縣長陳正昇表示，縣府已善盡管理責任，將上訴釐清責任歸屬。
這起不幸事故發生後，邱姓女子家屬認為政府管理道路交通安全有疏失，因此提起國家賠償訴訟；法院認為南投縣政府管理不當有疏失，判決應賠償。
陳正昇表示，投131線道路經公路總局拓寬後，在2013年交由縣府管理，縣府每年都派員巡查，由於牛洞段容易發生坍方落石，因此，還設置注意落石警告標誌。
2017年因魚池鄉民代表反映路況危險，縣府也派員前往勘查，準備進行改善，遽料，不幸事件就發生了！不過，邊坡上方是林務局管理的土地，而且案發前曾有下雨，導致土石鬆動而釀禍。陳正昇表示，縣府已善盡管理人責任，對家屬請求國賠和法院判決都尊重，但希望透過上訴二審釐清責任。
(中時 )
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