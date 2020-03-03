不動產代銷產業龍頭海悅(2348)公布2月營收，受惠新北、桃園等多個包銷個案持續開出紅盤，推升2月合併營收1.76億元，年增率達120%，續創歷年同期新高。海悅表示，比起疫情影響，房價波動更影響買氣，加上房貸利率仍低，目前可見價格具彈性議價空間的案件其銷售表現並不受影響。

海悅表示，農曆年後雖受到全台拚防疫影響現場看屋的來客人數，但僅限於台北市高總價產品(買賣雙方議價時間變長)，新北、桃竹等地區的首購、首換族群需求仍強勁，加上台商在台時間延長，優質且價格合理的產品仍受到消費者關注，尤其，比起疫情影響，房價波動更影響買氣，加上房貸利率仍低，目前可見價格具彈性議價空間的案件其銷售表現並不受影響。

海悅進一步表示，例如位於鶯歌鳳鳴重劃區《微笑海悅》因主推兩房產品，符合首購族需求，且此案是該區唯一採用「正壓送風」系統，通風良好特色正符合目前市場需求，1月銷售率約6成，2月已突破7成；此外，桃園《昭陽天滙》第一期建案銷售突破6成後，今年續推第二期，該案同樣位居小檜溪重劃區。

海悅推案部分，北台灣今年還將有青埔《日勝新京站》，總銷18億元，預計第二季起陸續貢獻營收，後續還會有新竹食品路案總銷50億元，預期今年北台灣代銷業務相較去年仍可望成長。而中南部，則有總銷合計百億元的《皇普莊園》與《敦富花園》兩大案，已於2月中旬進場銷售，預計自第二季起陸續貢獻。

南台灣部份，除了最早開始啟動的《聯上康橋》去年底開賣後，銷售率逾5成，台南昕暉建設的《昕都心》、《昕視界》及《昕願景》三案合計總銷金額30億元亦反應熱烈，後續台南、高雄兩地都將有新包銷案陸續進場，將為今年營收挹注新的成長動能。

在轉投資部份，海悅投資《敦南寓邸》已於2月份完銷，今年認列轉投資收益將優於去年，且隨著贊富建設減資返還現金，將增加本公司現金流通性；去年與達麗建設共同參與台中土地標售案，亦預計下半年進場銷售，若順利將於2022-2023年依全部完工認列，可望為營運增添穩定成長動能。

子公司「海研建築」亦將於3月底推出新莊《海悅花園》，總銷金額約15億元，預計2023-2024年以完工認列挹注投資收益。海悅去年全年合併營收16.71億元創新高，前三季每股稅後純利（EPS）已達3.99元，全年獲利可期。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)