LINE把關防疫！長榮大學圖資處開發「虎皮同學！我問你」LINE智能機器人進行防疫檢測，成為防疫尖兵，新增登錄健康自主管理資料填寫功能，教職員與學生若有發燒或呼吸道症狀，除可至學生系統、校園E化系統填報，也可至「虎皮同學」登錄，即時通報衛保組、校安中心，以利校方隨時掌握師生健康，防疫零死角。

開發本功能的圖資處工程師周婉婷與陳俊傑表示，「虎皮同學！我問你」LINE智能機器人配合政府與學校防疫政策，服務持續進化，目前功能包含查詢附近藥局口罩庫存量功能、用數位證掃碼來完成病毒零接觸、登錄健康自主管理等。

昨天是大學第一天開學日，長榮大學於各大樓共設置11處體溫量測站，師生進入教室前都要量測體溫。校方今天也發表防疫新幫手，若有發燒或呼吸道症狀，請於「虎皮同學」輸入「自主管理」即可登錄，如果相關症狀仍持續發生，請每天上系統填報，若在家有發燒症狀也需上系統填報，確實做好健康自主管理。

若想知道校園目前各體溫量測站位置圖，可至校園官網防疫專區或至「虎皮同學!我問你」LINE智能機器人輸入「體溫」查詢，希望利用數位科技提高防疫效率與便利，為抗疫盡一份心力，共同守護師生健康。

(中時 )