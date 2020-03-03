成都高新區企業邁克生物研發的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，近日通過大陸國家藥品監督管理局審批，不僅2小時內可完成96個測試，大大縮短篩查時間，且日產量可達20萬人份。

「此次獲批試劑盒精準性高，採用三重靶標基因檢測（ORF1ab／E／N）和一重內標檢測，確保檢測的精準性，能更大程度避免新冠病毒的漏檢。」邁克生物市場總監余康表示，邁克生物新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒（熒光PCR法），用於鼻咽拭子、痰液的檢測，可實現2個小時內完成96個測試，大大縮短篩查時間。

余康並指出，目前該公司除新型冠狀病毒核酸確診試劑盒外，並展開新冠病毒IgG和IgM抗體檢測試劑盒（化學發光法）、新冠病毒IgG／IgM抗體檢測試劑盒（膠體金法）的研究，目前兩種產品正在臨床驗證中。「三類產品將分別滿足臨床對新冠肺炎的精準確認、大批量快速篩查、快捷靈活粗篩，滿足當前防控工作中不同應用場景的需求。」

(旺報 )