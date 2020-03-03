想好好喝一杯又想逃離鬧區的喧囂嗎？那絕對不能錯過坐落於東區的隱藏版餐酒《The Hermit隱士》，不同於一般的西餐料裡，這裡吃得到肥而不膩的東坡肉、古早味濃郁佛跳牆，甚至連外皮酥脆的蘿蔔糕都有，搭配調酒完美融合私房功夫菜，堪稱新一代的台味深夜食堂。

餐廳以灰色系低調奢華的裝潢為主調，讓人一入店就能完全放鬆，就像來到世外桃源般，頗有隱居山林的意境，而這裡的餐食更是道道驚艷！尤其熱愛中式料理的朋友，必吃細火慢悶而成的「對酒當歌醉東坡」，Q彈軟嫩的肉質保證一吃開胃，而顏值超高的「山海匯珍蛋」則是打卡控必點，只見平凡的蒸蛋塞滿阿根廷紅蝦、花枝、鮭魚卵，再以松露點綴，綿密口感超奢華。

酒席上才會出現的佛跳牆完全不使用半成品，保留正宗台菜的精隨。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

說到店內人氣最旺的一道「奧特曼菜頭粄」，竟是古早味十足的純正臘味蘿蔔糕，每一塊都炸至金黃酥脆，一入口就化開，再配上主廚自製XO醬，立刻成為桌桌必吃的下酒好菜。

咕咾百花釀油條、古早味滷味拼盤都吃得到。（圖／楊婕安攝）

店內最受女性喜愛的酒款正是以洛神花㓎泡酸酒並舒肥2小時的「Marry me」，不僅外型浮誇到用珠寶盒裝，更會貼心附贈一枚戒子，讓有情人藉酒傳情，一口就能喝到花香與酸甜。男士最愛的一杯則是成熟的「Silver fox」，以烏龍茶浸泡甜苦艾酒，帶出茶本身的澀味，結合70%以上的巧克力脂味包覆在嘴巴裡，混合出入喉的甘甜。

店內最受女性喜愛的酒款正是以洛神花㓎泡酸酒並舒肥2小時的「Marry me」。（圖／品牌提供）

除了餐點用心，酒單也下足功夫，由一群10年以上吧台經驗的調酒師親自客製，許多的基酒都有另外加入調酒師的秘方泡製後再來調酒，打造出別處喝不到的獨門風味。若是身為資深酒控的朋友，絕對要朝聖！

※飲酒過量，有礙健康，未滿十八歲請勿飲酒，喝酒不開車※

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(中時電子報)