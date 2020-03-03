立委蘇治芬針對雲林縣虎尾鎮與北港鎮淹水問題，向中央爭取前瞻計畫經費，3日擴大北港頂寮大排溝南橋下游段應急改善工程，另外虎尾惠來厝大排護岸年久失修，也一併納入提送計畫，預估經費2.5億元，可有效改善北港、虎尾地區淹水狀況。

經濟部水利署去年將北港頂寮大排溝南橋下游段納入應急改善工程，日前蘇治芬進與相關人員進行第5批次勘查評估，決定把上游段等其他未治理段也納入工程中，同時辦理民國橋與番溝南橋的橋梁改建。

蘇治芬表示，虎尾鎮方面，虎尾火葬場後方的虎尾惠來厝大排，約有1000公尺護岸已年久失修 ，也一併納入提送計畫，預估前瞻計畫這幾案總計經費為2.5億元，將可有效改善北港與虎尾兩鎮的淹水狀況。

蘇治芬指出，為讓北港鎮治水計畫更完善，前北港鎮長張勝智建議除了整治北港府番與新街大排，滯洪池也是重點之一，目前北港媽祖醫院後方有1處滯洪池，但還要找更上游的滯洪位置才能吸納上游排水，解決府番大排的積淹水問題。

蘇治芬說增建滯洪池部分，目前中央已請雲林縣政府辦理中，先做整體規畫檢討後，再提送前瞻第2階段，一旦完成，不僅可解決長年來的淹水問題，還能打造1處民眾的親水空間，實現「與水共生」的治水策略。

(中時 )