無人機禁飛區域3月底即將公告，但因台南市初步可飛行區域只有北門、左鎮等5處，惹怒經常使用無人機觀察蒐證環境生態的環保團體，疾呼應採「負面表列」模式開放，市府交通局3日邀集產官學界等單位會商時，除從善如流宣布將採負面表列外，還允諾逐步公告禁止飛行場域，持續滾動式檢討及彙整各方意見。

交通局長王銘德表示，今年3月31日將實施《民用航空法》新增的遙控無人機管理專章，並授權地方政府管理轄內飛行場域，市長黃偉哲相當重視無人機產業未來發展，要求該局召開「研商本市遙控無人機可飛行區域公告事宜」會議，除民航局組長應邀出席指導，還邀請台南市議會、成功大學、長榮大學、南台科大、台南社區大學、台南市無人機協會、台南市遙控飛行科技發展協會等單位共同參加，並吸引不少無人機玩家出席會議發表意見。

王銘德指出，台南市縣市合併升格後，行政區幅員遼闊，轄內人口及建築密度差異甚大，加上還有台南機場及軍事基地等飛航管制區，現階段正積極蒐集民眾訴求及各權責機關意見，針對相關團體提出的建言與訴求，該局都已充分了解，並將以保障公共安全為前提，同時兼顧民眾與飛友的權益，研擬妥適的管理規範。

交通局綜規科長莊惠忠也強調，近日頻頻接獲民眾陳情關於無人機飛行空域一事，但坊間流傳的圖資是去年初步調查結果，目前統計可開放區域已超過200處，且並未正式公告飛行場域，還持續請轄內各單位提報空域開放或禁止飛行的需求，民眾若有建議地點或相關疑問也歡迎提供，將與相關單位協商討論，希望能在法令實施前公告第一波禁止飛行場域。

交通局重申，《民用航空法》的遙控無人機專章將於本月31日正式施行，有關飛行場域市府仍在調查蒐集各界需求及意見，並朝負面表列方向規畫；法令正式上路後，也會持續依中央主管機關意見並考量民眾需求，滾動式檢討，以期兼顧公共安全及飛友權益。

(中時 )