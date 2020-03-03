華南銀行副董事長林知延，被控7年前在新光金公主吳欣盈座車透過律師找徵信業者偷裝GPS監控行蹤，一審判林無罪，二審改判他拘役20天、可易科罰金，經最高法院撤銷後，高院更一審開庭，林委由律師發言主張行為不構成犯罪，法官諭下次傳訊吳欣盈。

林知延和吳欣盈的婚姻原本是「王子與公主」般令人稱羨的佳偶，但去年2月經法院判決離婚確定；吳欣盈也加入台灣民眾黨，被提名為不分區立委。

林男因認為吳違反婚姻忠誠義務疑似出軌，在2013年他透過律師 劉宗欣（撤銷發回更審）找徵信社協助，在吳女座車上裝 GPS，還跟監偷拍，吳發現後憤而對林等4人提告。

檢方起訴後，北院認定林在吳的車尾底盤後保險桿裝設GPS，並沒 有竊錄車上的非公開活動，而且GPS軌跡紀錄並未用作分析吳的生活 型態、出入習慣，不構成妨害祕密，將林等人判處無罪，但高院逆轉判有罪，但遭最高法院撤銷。

(中時 )