北京：返京外籍人士進社區需登記 報告健康狀況 20:012020/03/03 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月3日，北京贏冠口腔醫療科技股份有限公司工作人員在縫製醫用防護服。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日，北京就疫情防控舉行新聞發布會，北京市委組織部副部長張強表示，將外籍人士納入社區健康管理體系。返京外籍人士進入社區時，需進行登記，填寫基本資訊、報告健康狀況、瞭解防控政策。 居家觀察的外籍人士每天通過微信、電話或短信等方式報告體溫檢測情況。如有發熱和呼吸道症狀，要及時前往發熱門診進行診療排查。如出現確診、疑似或密切接觸者，將按既有醫學程式處置。外籍人士在社區內有聚集性行為的，社區(村)工作人員要予以提醒和勸導，告知疫情傳播風險。 (旺報 ) #外籍人 #外籍人士 #社區 #北京 #健康 #新冠肺炎 #大陸 #北京 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 韓人氣歌手驚傳工作人員確診新冠肺炎 金請夏突竄熱搜 00:212020/02/29 娛樂 論完陳時中運勢 詹惟中再揭陸疫情這時好轉 22:092020/02/29 娛樂 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 兩岸熱門新聞 孫楊遭禁賽 國際泳聯考慮將其金牌判給霍頓 - 時政 美加澳搶購衛生紙食品 狂訂Costco末日套餐 - 時政 比菜價還低！大陸機票出現拋售潮 - 兩岸 陳明通靈活操盤 把兩岸從懸崖邊推回 - 焦點新聞 - 旺報 冒寒風排隊搶口罩 韓民眾：聽說台灣用健保卡 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。