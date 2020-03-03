3日，北京就疫情防控舉行新聞發布會，北京市委組織部副部長張強表示，將外籍人士納入社區健康管理體系。返京外籍人士進入社區時，需進行登記，填寫基本資訊、報告健康狀況、瞭解防控政策。

居家觀察的外籍人士每天通過微信、電話或短信等方式報告體溫檢測情況。如有發熱和呼吸道症狀，要及時前往發熱門診進行診療排查。如出現確診、疑似或密切接觸者，將按既有醫學程式處置。外籍人士在社區內有聚集性行為的，社區(村)工作人員要予以提醒和勸導，告知疫情傳播風險。

(旺報 )