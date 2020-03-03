新冠肺炎疫情在全球延燒，導致許多國際級或區域性電競、遊戲相關電玩展與線下賽事因受疫情影響延期、停辦，韓國Riot Games也宣布，「2020年LCK春季例行賽臨時暫停」表示為了防止 COVID-19進一步擴散並確保聯盟成員的安全，我們將從3月6日（星期五）第一輪第一輪比賽結束以及熱鬧的綜藝節目「週日夜LCK(英雄聯盟)」之後，「2020 LCK春季」和「2020 LoL(傳說對決)挑戰者韓國春季」聯賽將暫停。 SNL）等也將休息直到聯賽恢復。

韓國Riot Games表示，為了防止COVID-19的進一步擴散並確保運動員和觀眾等聯賽成員的安全。採取了如「觀眾不進場觀賽」的措施來減少人群聚集，還要求每個人都必須消毒雙手並戴上口罩，以最大程度地減少玩家之間的接觸。不過隨著新冠肺炎疫情擴散不斷增加，我們決定暫時停止LCK和挑戰者聯盟，以確保我們成員的安全。將視 COVID-19的情況而定，聯賽將在稍後重新開放。

(中時電子報)