南韓《中央日報》報導，國民之黨黨魁安哲秀已連續2天住在汽車旅館，與擔任首爾大學法醫學院教授的夫人金美暻，一起在大邱進行志願服務，親自照顧新冠肺炎患者。

擁有首爾大學醫學博士學位的安哲秀3月1日在沒有攜帶任何隨扈的情況下來到大邱，之後他偕同夫人前往專門收治新冠患者的大邱東山醫院，與醫療人員一起穿上白色防護服，開始為確診患者測量體溫、觀察健康情況，並為他們進行診療。據報導，午餐時間兩夫婦也與其他志願參與服務的醫療人員一起吃便當。

東山醫院的1名主管透露，「安哲秀一直默默地為患者診療，而且不讓別人給他拍照，也不讓我們向媒體宣傳，讓我們相當驚訝」。醫院相關人士也說，在照顧患者時，安哲秀完全沒有做出任何帶有政治意味的動作。

安哲秀3月1日結束東山醫院的志願服務後，對門口的媒體說「明天我還會再來」，就離開現場。據了解，他此行也無意在大邱舉行公開政治活動。

安哲秀辦公室的秘書長金道植（音譯）表示，「（安哲秀）親自去大邱一線後，發現當地的情況非常惡劣、非常緊急，因此決定前往大邱進行志願醫療服務」、「據了解，他是在看到醫師協會招募志願醫療服務人員的公告後，作出了這一決定」。據說，安哲秀本人也沒有確定，會服務到什麽時候。

事實上，安哲秀不僅擁有首爾大學醫學博士學位，也曾於1989年至1991年在檀國大學醫學院擔任專職講師，以及醫預科的系主任。這次陪同他一起到大邱服務的夫人本身也是醫生。

(中時 )