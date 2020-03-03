HTC（宏達電）今（3）宣布推出全系列VIVE Pro Eye解決方案，為企業提供完整的VR產品組合以符合企業各種需求，例如教育訓練、消費者反饋和分析、以及注視焦點指向等。VIVE Pro Eye系列新組合包括「VIVE Pro Eye 商用版」及「VIVE Pro Eye 商用–場域版」，提供企業用戶更完整的客戶支援服務包含企業保固及加速維修服務，以及搭配額外兩個定位器來獲得更大體驗空間的商用場域版組合產品。

VIVE Pro Eye以獲獎無數的VIVE Pro為設計基礎，並以滿足專業用戶的需求而設計。VIVE Pro Eye具有配備最新眼球追蹤技術、高解析度視覺畫面、舒適的配戴性，以及精準的追蹤效能。現在VIVE Pro Eye提供了3個不同產品組合，可讓企業根據需求及使用情況選擇最佳組合產品。

HTC VIVE Pro Eye 及VIVE Pro Eye商用版。(HTC提供／黃慧雯台北傳真)

* VIVE Pro Eye 商用版（新台幣51,990元）：包含VIVE Pro Eye及VIVE企業保固及服務，將提供企業用戶完整及快速的客戶服務體驗和延長保固服務。

* VIVE Pro Eye商用–場域版 （新台幣77,990元）：提供最大的娛樂體驗空間，搭配兩個額外的SteamVR 2.0定位器，可擴展追蹤範圍至最大33'x 33'（10公尺 x 10公尺）的遊戲空間和長達20m的線材，滿足大規模追蹤需求。

此外，首款具有眼球追蹤技術的專業等級VR產品– VIVE Pro Eye，現在可以較低優惠價格新台幣46,000元購置。

HTC 執行長 Yves Maitre 表示：「現在的企業需要取得專為其特殊需求打造的多樣化設備與VR 解決方案組合，我們所開發的這些產品能帶給企業客戶更多選擇，提供他們必備的工具與服務，將VR 融入企業運作，成為其密不可分的其中一項工具。隨著擴增實境的商業使用案例逐漸成為主流並朝多元發展，全新的VIVE Pro Eye 組合系列將提供更多種方式，滿足當下最主要的 VR 使用案例。」

現在已有橫跨各產業及各種規模的企業透過VIVE技術來有效且安全地培訓成千上萬人。 從製造業到醫療產業，從運輸業到設計領域，從商業到房地產，許多企業都已瞭解VR技術可帶來的價值。 透過VIVE Pro Eye所提供的最佳模擬沉浸情境的VR培訓內容，可創造更深入的產品研究成果，並為其客戶和員工提供更直觀流暢與吸引人的體驗。

(中時電子報)