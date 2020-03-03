因新冠肺炎被隔離，無法參加演唱會或音樂會的門票損失，有保單可以賠。保險局剛通過台灣產物「門票費用損失保險」，被保險人若因法定傳染病被隔離或進行治療，無法出席演唱會，門票又不能退，則可全額保障。

另外，保險局亦已調查，到目前為止，保險業因新冠肺炎已理賠約1,500萬元，主要是產險業承保的旅遊綜合險、遊輪綜合險、旅行業綜合保險、旅遊不便險等，可能大部分都是行程延誤等損失費用，亦或有遊平險中的突發疾病醫療理賠。

台產其實去年就開賣「門票取消或無法使用費用損失保險」，但是以「備查」方式，逕自開賣，被保險局抽查後發現，這張應該是要送審的新保單，因此要求台產下架保單，重新送審。

保險局副局長張玉煇表示，目前許多演唱會、音樂會因新冠肺炎取消或延期，依文化部的解釋，這些是可以退票，所以相關損失就不在門票費用損失險的保障範圍，但若是被保險人自己因為新冠肺炎被隔離，但演唱會並沒有取消，門票又不能退的損失，才是由此張保單來承保。

(工商 )