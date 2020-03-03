台中市警局第四分局副分局長薛錦孟，3日上午接受警察廣播電台台中分台「945會客室」節目專訪，大力宣導警政新知，而且也，有別於以往到電台錄音室與民眾暢談，因應新冠肺炎防疫，首次以電話訪問方式，接受採訪。

由於新型冠狀病毒疫情持續延燒，薛錦孟指出違反居家隔離與居家檢疫，以及散播流行疫情之謠言或不實訊息，可能觸犯傳染病防治法之規定，將移送檢察機關偵辦；如未涉及刑罰，也會依社會秩序維護法，裁處罰鍰，因此呼籲民眾接獲未經證實的疫情資訊，應先查證是否屬實，不可隨意轉傳，造成社會大眾不必要之恐慌，以免誤觸法網！

由於聚眾鬥毆案件對整體治安有不良影響，薛錦孟指出今年1月15日立法院，已修正公布刑法有關聚眾鬥毆犯罪構成要件及加重刑罰刑度，遇聚眾鬥毆事件，警方絕對派遣快速打擊犯罪警力迅速到場壓制，嚴正執法，展現公權力。

另外對於藏匿社區中的販毒擴散問題，薛錦孟表示，販毒、吸毒嚴重影響人民安居，警方藉由加強鄰里長、大樓社區管理委員會、保全等聯繫互動，建構「友善通報網」，讓掃毒無死角！

還有針對酒駕累犯「強制加裝酒精鎖」已於3月1日上路，酒駕累犯遭吊銷駕照的駕駛人，需完成酒駕防制教育或酒癮治療、重新考領駕照，必須依規定加裝酒精鎖，否則不能申請考照。

(中時 )