新冠肺炎疫情持續蔓延，台東縣政府今天舉行防疫兵棋推演，由台大醫院石富元醫師抽考各相關局處疫情應變處理能力，縣府官員絞盡腦汁回答；縣長饒慶鈴希望依演練結果檢討修正各單位整備，期能強化應變能力，以達到防疫零死角為目標。

台東縣政府20個局處室主管，今天上午全部到災害應變中心進行沙盤推演，內容針對學校、旅館及社區有民眾發生病例等7個狀況，審視各單位應變措施，並接受台大醫院急診部主任石富元抽考。

石富元抽考的題目，從校園、社區、長照病房發燒到外籍漁工被感染的狀況處置，也提供了專業意見，對於台東縣還有綠島和蘭嶼兩個熱門旅遊景點，石富元說，離島過去已訂定相關防疫的標準作業流程，不過建議有離島的地方政府還是要嚴格把關。

台東縣衛生局表示，離島一旦發生疫情個案，還是要後送本島，目前台東縣有14間負壓隔離病房，衛福部台東醫院也預備了一層樓、34張床位的隔離區，已經做好準備。

台東縣在228連假湧入29萬多人次遊客，難保病毒會藉著旅遊帶進台東；對此，饒慶鈴指出，大量遊客來到台東，有許多不確定的狀況發生，所以一定要提前部署及準備，各局處都是防疫任務中不可或缺的角色，任何1個環節都不容忽視，整備越完善，疫情來臨時就可以將傷害降至最低。

(中時 )