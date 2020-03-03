新冠肺炎疫情嚴峻，第32例失聯移工確診後，防疫醫師警告失聯移工恐成防疫破口，但勞動部上週卻發文地方政府，要求依就業服務法裁罰僱主及仲介，與一級指揮中心指揮官陳時中日前指示的「不贊同防疫期掃蕩非法看護」有違。陳時中今天在立院面對詢問，輕描淡寫說「只是時間差」試圖替勞動部緩頰，許銘春雖忙著澄清「例行發文而已」，卻未說明地方究竟該不該查？藍委看在眼裡也感嘆，之所以主張一級開設至少要閣揆擔任指揮官，怕的就是出現這種各說各話，說不清楚的地方，沒官員願清楚下令，地方政府將難以適從。

疫情指揮中心日前公布武漢肺炎第32例確診個案為非法外籍看護，但指揮中心指揮官、衛福部長陳時中呼籲，「不贊成防疫期間掃蕩非法看護」，避免造成病患無人照顧，照護人力出現缺口。但勞動部日前卻發函給新北市政府，要求調查第32例非法看護是否涉嫌違反《就業服務法》，勞動部遭質疑與衛福部對查緝非法移工措施上不同調，甚至被酸是「逆時中」。

對此，勞動部長許銘春3日到立法院列席報告紓困特別預算案時被媒體追著問，許忙著澄清，發文給地方政府只是例行的行政程序，因為接獲通報失聯移工有武漢肺炎情事，但最後仍尊重地方政府的裁處。他還強調，勞動部要查的是雇主是否有非法介紹、仲介等情事，請他們查處，沒有所謂「逆時中」的問題。也被追問的陳時中則也替勞動部緩頰，「大概是時間差的問題」，但媒體追問，勞動部還要不要續查，陳時中就沒有再回答。此外，也有媒體追問陳時中，外界認為他現在是備位閣揆的熱門人選，陳時中則說，沒人這樣講，這是開玩笑的。

雖然勞動部一再澄清，發公文是提醒地方政府要依法行政，沒有「逆時中」的問題，但是地方政府現在究竟是要查還是不要查，卻仍沒解答。因依《就業服務法》規定，聘僱非法外國人可處僱主15萬至75萬元；意圖媒介外國人非法為他人工作，最重可處三年以下有期徒刑，但勞動部僅表示，新北市政府若在防疫期間暫緩裁罰，予以尊重，換言之，誰來扛「不查恐怠忽職守犯法」的問題仍無解。

藍委也感嘆的說，這就是藍營一直主張一級開設疫情中心，要由閣揆親自擔任指揮官上陣的原因，畢竟不論陳時中多紅，他就只是衛福部長，部會間協調還是要請示上級長官，這是行政體系倫理，只是疫情緊急，並沒有太多時間可以協調。

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(中時電子報)