國民黨黨主席補選倒數四天，候選人江啟臣今（3）日指出，國民黨LINE群組及眷村內流傳一份抹黑文宣，以政見對照表的形式刻意扭曲他的政見。江啟臣除了要求黨中央應該追查文宣來源，也將保留事證尋求法律途徑。

江啟臣指出，這份文宣署名製表人為「PP小豬」，其中刻意多處刻意扭曲江啟臣競選政見，包含指稱同意總統蔡英文隱性台獨主張、國民黨虛擬化，將台灣優先扭曲為台獨優先。

江啟臣指出，政見內容遭刻意扭曲製成對照圖表。（圖／江啟臣辦公室提供）

江啟臣表示，針對抹黑文宣感到心寒，並強調這次競選黨主席不是在爭奪大位及利益，而是在為國民黨未來的發展找出路。「對於這樣惡質的抹黑，感到痛心，願意承擔的人，不應該被這樣攻擊，青壯世代的努力，更不應該被扭曲。」

江啟臣辦公室指出，文宣已經違反國民黨黨章以及黨主席補選作業，今天將會把相關事證交由選舉監察委員會，除了要求黨中央澈查誰是PP小豬，文宣內容也已涉及刑法毀謗罪，將保留相關事證並透過法律手段維護自身清譽。

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(中時電子報)