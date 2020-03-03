新冠肺炎疫情持續蔓延，第一線人員都盡全力在抗疫，而中國四川有一名3歲男童，他的爸爸是交警，媽媽是護士，抗疫期間父母都相當忙碌。而男童的媽媽擔心將病毒帶回家中，於是將自己隔離在另一個小區，已經半個多月沒回家，想孩子的時候，就先打電話給丈夫，請他把孩子帶到窗邊，2人才能見一見面。

根據《看看新聞》，這名3歲男童垚垚，爸爸是交警，媽媽是醫院護士，媽媽為了不把病毒帶回家中，自行隔離在另一個小區內，垚垚的爸爸表示，「下班的時候她（垚垚的媽媽）可以經過我們樓下，她有時候會提前打電話，叫我把小朋友帶到窗戶邊，想看看孩子，其實小朋友還是挺堅強的，雖然一直大喊媽媽，但沒有哭，她也沒辦法跟小朋友說什麼，就是在馬路邊回應一聲，就這樣結束了。」

（圖／翻攝看看新聞）

垚垚的媽媽表示，自己已經半個多月沒回家，連兒子的生日都錯過，她在醫院忙碌的時候，一天僅睡3至4小時，這樣的模式可能持續10天左右，「不是只有我一個人是這個狀態，我們醫院所有一線醫護人員都跟我是一樣的，大家為了這次的疫情也是作了很大的犧牲，希望疫情早點結束，然後可以早點回家抱一下寶寶。」

（圖／翻攝看看新聞）

網友看完後也相當不捨，紛紛留言「謝謝所有一線人員」、「珍惜身邊各行各業為了人民舍小家為大家的英雄們」、「此次疫情過後，家庭會變得更溫暖。」

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(中時電子報)