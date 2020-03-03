3日，大陸上海市外高橋造船有限公司內，員工正戴著口罩進行工作，自2月10日正式複工時，一些提前返回上海的員工已經過了14天隔離期，陸續安全到崗，在廠區各入口處都拉起了圍欄，所有人員、車輛進入廠區都需體溫檢測。

上海外高橋造船有限公司總經理、黨委副書記陳剛說，目前，企業復工率達到60％，現場工作人員近9000人，這給企業復工生產打下了堅實基礎。截至2月29日，上海市有規模的工業企業復工率達到94.5％、人員到崗率64.6％、復產率66％。

(旺報 )