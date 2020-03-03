上海大規模工業企業復工率近95％ 20:032020/03/03 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海市外高橋造船有限公司工作人員全副武裝前來工作。(取自中新網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日，大陸上海市外高橋造船有限公司內，員工正戴著口罩進行工作，自2月10日正式複工時，一些提前返回上海的員工已經過了14天隔離期，陸續安全到崗，在廠區各入口處都拉起了圍欄，所有人員、車輛進入廠區都需體溫檢測。 上海外高橋造船有限公司總經理、黨委副書記陳剛說，目前，企業復工率達到60％，現場工作人員近9000人，這給企業復工生產打下了堅實基礎。截至2月29日，上海市有規模的工業企業復工率達到94.5％、人員到崗率64.6％、復產率66％。 (旺報 ) #復工 #企業 #人員 #員工 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 加快復工復產 每天3億條用電數據佐證 04:092020/02/28 焦點新聞 宅經濟夯 陸冷凍食品銷量增20倍 04:092020/02/29 焦點新聞 助中小企業復工 才能穩經濟 04:092020/02/29 論壇廣場 浙江台企 按下復工復產加速鍵 21:362020/02/29 財經 中小企復工率1／3 陸經濟挑戰大 04:092020/03/01 焦點新聞 台資企業復工 防疫絕不打折扣 04:092020/03/01 焦點新聞 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 虛擬企業運作 適應危機管理 01:102020/03/01 財經焦點 編‧輯‧室‧報‧告－天平兩端的防疫與復工 04:102020/03/02 產業特刊 國資委：央企復工率超過九成 04:102020/03/03 全球財經 兩岸熱門新聞 孫楊遭禁賽 國際泳聯考慮將其金牌判給霍頓 - 時政 美加澳搶購衛生紙食品 狂訂Costco末日套餐 - 時政 比菜價還低！大陸機票出現拋售潮 - 兩岸 冒寒風排隊搶口罩 韓民眾：聽說台灣用健保卡 - 兩岸 陳明通靈活操盤 把兩岸從懸崖邊推回 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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