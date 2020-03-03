新冠肺炎疫情肆虐，受傷最重的美企莫過於將供應鏈以及市場集中在大陸的美國智慧機龍頭蘋果，據美媒報導，美國總統川普在陸美貿易戰打得火熱之際就勸告蘋果返美製造，如今疫情爆發衝擊更甚貿易戰，蘋果執行長庫克（Tim Cook）以及蘋果高層恐怕悔不當初。

據《華爾街日報》報導，2015年，一些營運高層就建議蘋果，至少將一款產品的生產線從大陸移至越南，知情人士表示，此舉將幫助蘋果啟動為期數年的員工培訓進程，並協助該公司建立屬於大陸以外的零組件供應商。然而，蘋果卻遲遲未行動，原因與大陸為全球第二大的消費市場，也有蘋果大多數產品的組裝基地在境內有關。

雪城大學教授Burak Kazaz表示，企業高層沒有辦法承認他們在大陸市場的脆弱性，但這次疫情爆發後，沒有任何一家企業可以否認這個事實了。

富士康前主管Dan Panzica認為，這些企業無法離開大陸，與其他地區無法同時提供與大陸相仿的技術以及廉價的勞動力有很大相關，光是人口來看，只有印度能與知相比，但印度的基礎建設卻遠遠落後大陸。

川普上任總統以來，認為大陸透過不公平貿易侵蝕美國的貿易獲利，甚至侵蝕美國人的就業機會，要求美企從大陸返美製造，甚至發動貿易戰，對大陸進口商品加徵關稅，在近兩年幾波關稅制裁下，原本去年12月15日美國貿易代表署（USTR）將對從大陸進口的手機、筆電、遊戲主機加徵關稅，這也代表蘋果主力產品iPhone將受到關稅嚴重衝擊。

所幸陸美雙方宣布達成第一階段貿易協議，並在今年1月14日正式達成文本協議，於今年2月中旬正式生效，蘋果也鬆了一口氣，但在新冠肺炎疫情在今年1月下旬於大陸爆發後，迅速在全球蔓延開來，連半導體產業上游供應的南韓、日本也難逃疫情肆虐。

蘋果也在公布今年最新一季財測後迅速修正，表示營收無法達成先前公布目標。美股也在歐美國家爆發疫情後累計崩跌逾3,500點，上周還創下金融危機以來最大單周跌幅。

(中時電子報)